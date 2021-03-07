شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الغربية تعقد ورشة عمل لدراسة احتياجات المدارس العام والفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، ورشة عمل اليوم بقاعة التنمية المهنية بالمديرية، لدراسة احتياجات المدارس العام والفني، والمديرية والإدارات التعليمية، والمطابع السرية، مع موجهي العموم للخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021 / 2022 طبقاً لمنظومة البرامج وتقويم الآداء والتي ستطبق على العام المالي القادم، ووفقا لتعليمات وزارتي التخطيط والمالية.

وقال ناصر اسماعيل، وكيل تعليم الغربيه، أن ورشة العمل استهدفت الموجهين العموم المعارف والمهارات في دراسة احتياجات المدارس من الخطة الاستثمارية.