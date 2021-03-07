شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب روابط صندوق الادمان لاختيار رؤساء الوحدات والمساعدين لقيادة 30 ألف شاب وفتاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين، لاختيار الكوادر التطوعية التي تقود 30 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية حيث بدأت الانتخابات اليوم الأحد من الساعة 12 ظهرا وحتى 8 مساءا لمحافظات «الجيزة وقنا والسويس والأقصر» وتستمر حتى يوم الخميس المقبل لباقي المحافظات على مستوى الجمهورية وفق جداول منظمة «أون لاين» كإجراء احترازي للوقاية من كورونا .

وتابع عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عمليات التصويت «أون لاين» من داخل غرفة العمليات المركزية بالصندوق ،وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من جانب المتطوعين على التصويت لاختيار 138 من الكوادر التطوعية من رؤساء الوحدات التطوعية ونوابهم ومقرري الوحدات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في ظل وجود عدد من المعايير لمن لهم الحق في التصويت، أهما أن يكون المتطوع مضى على تطوعه لدى الصندوق عام متضمن 6 أشهر تطوع بشكل عملي .

من جانبها صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن انتخابات الوحدات التطوعية تتم بأسلوب ديمقراطي حر، حيث ينتخب المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية ،‪ ‬لافتة إلى حرص وزارة التضامن على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات ‪.‬

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن من ضمن المهام الوظيفية لرؤساء وحدات التطوع ونوابهم على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب الإشراف على جميع مهام وحدات التطوع ومنسقي الوحدات والمتطوعين وأيضا القيام بمراجعة السياسات والإجراءات الخاصة لوحدة التطوع في كل محافظة بشكل دوري والمساهمة في تطوير أداء المتطوعين بشكل مستمر، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التي يقرها الصندوق أو تقترحها وحدة التطوع ،كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية، ويخضع رئيس الوحدة لتقييم ربع سنوي بتقرير من مشرف المحافظة لضمان الاستمرارية في تنفيذ المهام الموكلة له .

كما يتسم رؤساء الوحدات التطوعية المنتخبين بالقدرة على إدارة الفعاليات والتواصل الفعال مع المتطوعين، وتحفيزهم ،والعمل ضمن فريق جماعي وتكوين علاقات فعالة والإفادة منها بجانب العمل على نشر والتعريف بجميع البرامج والحملات التي ينفذها الصندوق للوقاية من تعاطى المواد المخدرة،والإشراف على تنظيم الندوات والفعاليات الكبرى للصندوق داخل المحافظة، كذلك التنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة لتنفيذ أنشطة وبرامج الصندوق .