شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..صرف منحة العمالة غير المنتظمة..وموقع لحجز لقاح كورونا بالإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة تطلق موقع حجز لقاح كورونا باللغة الإنجليزية لتسجيل الأجانب المقيمين بمصر