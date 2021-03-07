شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يلتقي أول معيد بكلية تربية رياضية من أبناء دار المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور عبدالله شكري موسي، من أبناء دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان، والذي تم تعينه معيداً بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، الذي يتمتع بالهدوء والإتزان ودماثة الخلق، بعد أن حقق تفوقاً ملحوظاً طوال السنوات الدراسية، التي نتهت بالتحاقه بكلية التربية الرياضية وتعيينه معيداً بها، بحضور محمد كمال حجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسيد عثمان أبوالعلي، مدير عام الرعاية بدار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان.

وتحفيزا لعبدالله لاستكمال مسيرة نجاحه الدراسي والعلمي، كلف المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام بتخصيص وحدة سكنية من الإسكان الأولي بالرعاية بالعاشر من رمضان، تحقيقا لطلبه. كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن، بفرش وتجهيز الوحدة السكنية التي تم تخصيصها لعبدالله لتكون مؤهلة وصالحة للسكني.

وأضاف المحافظ، أن مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية ستقوم بصرف مرتب شهري لعبدالله، ولمدة عامين كمنحة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي، تقديراً للتفوق والتميز الذي حققه في مشوار كفاحه الدراسي، مشيدا بالدور الرائد والملموس الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، ومن ثم مديرية التضامن بالمحافظة، للإرتقاء بدور الرعاية وتوفير المناخ المناسب والجو الملائم للتنشئة الأخلاقية والتعليمية والتربية المتوازنه للنزلاء، وتعويضهم عن الظروف القاسية التي مروا بها قبل انضمامهم لهذه الدور.

وثمن المحافظ المجهود المبذول من قبل القائمين على دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان، والإخلاص الذي ظهر جليا ومتجسداً في تفوق أحد أبنائها ليسجل اسمه في لوحة شرف المتميزين، كأول معيد جامعي بجامعة الزقازيق من أبناء الدار.

قدم المعيد عبدالله شكري بكلية التربية الرياضية، الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لإستقباله له واستجابته وتحقيقه لمطلبه، معرباً عن امتنانه لتحفيز المحافظ له لاستكمال مشواره الدراسي والحصول على الماجستير والدكتوراه.