شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع المرافق الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية. للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال صيانة وإصلاح خط مواسير قطر 6 بوصة بقرية أبوعيسي التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التعليمية وانتظام الامتحانات، فضلاً عن متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقرية الورق.

كما أشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على حل مشكلة هبوط في خط انحدار صرف صحي قطر 15 بوصة بطول 12 مترا، أمام مدرسة الصنايع، والواقع على مسار شارع الأهرام، مما تسبب في انسداد الخط، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال القافلة الطيبة العلاجية بقرية طويلة نشرت، التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة، حيث إن القافلة مجهزة بأكثر من 12 عيادة من مختلف التخصصات منها «باطنة، جراحة، أطفال، أنف وأذن، رمد، مسالك، نساء، جلدية، تنظيم اسرة، معمل، صيدلية»، ويتم عمل التحاليل والكشف وصرف العلاج مجاناً، فضلاً عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى اجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

وأشرَفت رئاسة مركز ومدينة دسوق على استكمال أعمال التطهير والإصلاح لأخطار الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة منها «طريق عمر ابو العز حتى كوبرى المدير، شارع الدرب الوسطاني، الكشلة، شارع المدرسة الفكرية، شارع المدينة المنورة، شارع النهضة دحروج»، بالإضافة إلى متابعة أعمال التكاسى على الترعة بطريق دسوق- سد خميس، بنطاق الوحدة المحلية لقرية شباس الملح من امام قرية كفر السودان على قطاعين، بطول ١٠٠م تقريباً، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بكفرالشيخ.

كما تفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتشديد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، فضلاً عن عمليات التعقيم قبل وبعد الامتحان، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع بقايا مياه الأمطار والمياه الجوفية بالقرى.

أكد محافظ كفرالشيخ أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هى الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.