شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يعقد ندوة «صورة المرأة في الإعلام» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالتعاون مع برنامج النساء في الأخبار عن عقد ندوة افتراضية حول «صورة المرأة في الإعلام»، غدًا الاثنين، الموافق 8 مارس، في الثامنة مساء، وتدير الجلسة الصحفية دينا والي

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بـاليوم العالمي للمرأة وبالتزامن مع الاحتفال بأعياد المرأة المصرية

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس القومي للمرأة الكلمة الافتتاحية، تليها كلمة الأستاذة فاطمة فرج المديرة الإقليمية لمنظمة وان إيفرا وتتناول برنامج النساء في الأخبار في المنطقة العربية للمرأة

ومن بين المتحدثين المشاركين في الندوة الافتراضية، الدكتورة منى مجدي مديرة التوازن الجندري برنامج النساء في الأخبار، والأستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس شبكة قنوات DMC، والأستاذ نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والرئيس التنفيذي لقناة TeN، والأستاذة هبة باشا، مديرة تحرير بمجلة نصف الدنيا وعضو لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة.