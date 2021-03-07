شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للأخوة الإنسانية» تستضيف منتدى للقيادات النسائية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية غدًا الاثنين، منتداها الأول للمرأة بعنوان «آمال المرأة وتحدياتها في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا»، احتفاء باليوم الدولي للمرأة.

وسيشهد المنتدى مشاركة عدد من أبرز القيادات النسائية الدولية وعددًا من الناشطات في مجال حقوق للمرأة، للمشاركة في حلقة نقاشية حول تفاقم التحديات التي تواجهها المرأة في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك اللاجئات المعرضات للخطر والأمهات العاملات.



وسوف يشارك في المنتدى كلٌ من، نائبة رئيس جمهورية كوستاريكا إبسي كامبل بار، ووزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو نجوكا، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، والمديرة العامة السابقة لمنظمة اليونيسكو إرينا بوكوفا، والأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام عزة كرم، والسفيرة سوزان إسرمان، والناشطة لطيفة ابن زياتن، الحائزة على جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021م. وسوف تتبادل المتحدثات وجهات نظرهن ومقترحاتهن حول كيفية دعم المرأة خلال وبعد أزمة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز دور المرأة في تحقيق الأخوة الإنسانية.



وقال المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة في مختلف أنحاء العالم، إلا أننا نعول على قدرة هذه القيادات النسائية المتميزة في رفع الوعي بآثار جائحة فيروس كورونا على النساء في جميع أنحاء العالم، وابتكار حلول فعالة لمساعدتهن على مواجهة التحديات.

وسوف يبدأ المنتدى الذي ينظم افتراضيًا في الساعة الثانية (2:00) مساءً بتوقيت غرينتش/ الساعة السادسة (6:00) مساءً بتوقيت دبي، كما سيتم بث الحدث بثاً مباشراً على منصات التواصل الاجتماعي للجنة العليا للإخوة الإنسانية.