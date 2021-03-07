شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 7-3-2021 (تحديث 2) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم ارتفاعًا طفيفًا عن مستويات الأسعار السائدة أمس السبت 6-3-2021 ولم تشهد أسعار الذهب خلال يومي السبت ومتوسط تعاملات اليوم الأحد تغييرا بأكثر من جنيهين صعودًا وهبوطاً، وإلي حضراتكم تحديث سعر الذهب اليوم في مصر في مساء يوم الأحد 7-3-2021.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-3-2021 (تحديث)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو جنيه واحد فقط مساء اليوم، وكان سعر جرام الذهب اليوم في مصر كما يلي:

سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 24 بلغ 860 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر عيار 21 في مصر اليوم 752 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 يبلغ 645 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6016 جنيهات.

سعر أونصة الذهب في مصر اليوم تصل إلى نحو 26720 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب في مصر اليوم يصل إلى نحو 858 ألف جنيه.

توقعات سعر الذهب اليوم (تحديث)

تستمر أسعار الذهب اليوم في مصر حول نفس مستوياتها اليوم وأمس، وربما تنخفض الأسعار كلما مر الوقت اليوم بنحو جنيه أو جنيهين على أقصي تقدير، وذلك قبل عمل البورصات العالمية صباح غدًا الإثنين، بعد انتهاء عطلة البورصات العالمية.

وتتحكم في أسعار الذهب 3 عوامل وهي قوي العرض والطلب داخل الدولة، وأسعار الدولار، وكذلك سعر الذهب في البورصات العالمية للتعاملات المباشرة والآجلة، ويرجع السبب الأساسي في استقرار أسعار الذهب خلال يومي السبت والأحد إلى وجود عطلة في البورصات العالمية.

سعر الذهب عالميًا

ختمت البورصات العالمية عملها الأسبوع الماضي على ارتفاع في سعر الذهب للتعاملات الفورية، بينما ختمت على انخفاضًا في سعر الذهب للتعاقدات الآجلة، وهو ما ربما يعكس حالة من عدم التأكد حول ارتفاع سعر الذهب في المستقبل.

انتهي سعر الذهب للتعاملات الفورية في ختام التعاملات الأسبوع الماضي على سعر 1700.06 دولار، مرتفعاً على السعر الافتتاحي البالغ 1697.04 دولار، بينما انخفض سعر الذهب للعقود الآجلة في ختام الأسبوع على سعر 1698 دولارا منخفضًا عن السعر الافتتاحي 1695.60 دولار.

وشهدت سوق الذهب منذ بداية العام انخفاضًا في الأسعار تجاوز 200 دولار، وبلغ الانخفاض في سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي قرابة 35 دولارا.

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