شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم رئيس قناة السويس .. 16 مصريا في قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مجلة «فوربس»، اليوم الأحد، عن قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2021 من هؤلاء الذين يقودون عجلة النمو والتطور بشكل استراتيجي.

اعتمدت مجلة «فوربس» على إعداد قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط بناءً على عدة تقييمات مبنية على معايير مختلفة، أجرتها لأهم المؤسسات التي تضم عدد من القيادات التنفيذية في المنطقة لعام 2021.

تضمنت القائمة التي نشرتها المجلة أسماء تنتمي إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم، وجاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة حيث ورد اسم 18 رئيس تنفيذي سعودي بالقائمة، فيما جاءت الإمارات ومصر في المرتبة الثانية بعد السعودية.

كما تضمنت اسم 16 رئيسا تنفيذيا من كلا الدولتين، مصر والإمارات، لتشكل الدولتين بذلك نصف أعضاء القائمة.

من بين أبرز الأسماء المصرية التي تضمنتها القائمة؛ الفريس أسامة ربيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس، حيث احتل المركز العاشر، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مجموعة طلعت مصطفى» القابضة، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات».

تشير المجلة خلال بيانها إلى أن قطاع الأعمال في المنطقة شهد تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، سواء على مستوى الشركات أو الهيئات الحكومية، أو الشركات العائلية أو الجهات التنظيمية نظرًا لعملية إعادة الهيكلة التي خضعت لها تلك الهيئات ما يعرف بالتخصيص، الأمر الذي حول هذه الشركات إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة.

التحول الذي شهدته نظم العمل في الشركات الحكومية، أدى إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، الأمر الذي زاد من المسؤوليات والمهام التي يقوم بها الرؤساء التنفيذيين لعدد كبير من الشركات في المنطقة.

كانت شركة «أرامكو» السعودية، المثال الذي استشهدت به المجلة على تجربة قطاع الأعمال في الشرق الأوسط.

لاحظ القائمون على إعداد القائمة تجاه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارجها، وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصادات الدول.

فيما يلي نرصد أقوى الرؤساء التنفيذيين المصريين الذين وردت أسماؤهم في القائمة:

1. أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بهيئة قناة السويس، بالمرتبة العاشرة.

2. هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالمرتبة الـ16.

3. حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، في المرتبة الـ22.

4. محمد محمود أحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالمرتبة الـ43.

5. حسين أباظة المسؤول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي، بالمرتبة الـ 49.

6. أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة «المشرق»، في المرتبة الـ 51.

7. باسل جمال الرئيس التنفيذي للمجموعة بمصرف قطر الإسلامي، بالمرتبة الـ 53.

8. عادل اللبان الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في البنك الأهلي المتحد. بالمرتبة الـ59.

9. هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مجموعة طلعت مصطفى» القابضة، بالمرتبة الـ67.

10. أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم كونستراشون»، في المرتبة الـ72.

11. إلهام محفوظ، مصرية الجنسية وتتولى منصب رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، بالمرتبة الـ81.

12. رشدي زكريا رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر للطيران القابضة، بالمرتبة الـ83.

13. عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «المصرية للاتصالات»، في المرتبة الـ88.

14. شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «محمد وعبيد الملا»، في المرتبة الـ90.

15. سيد فاروق منصب النائب الأول لرئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، في المرتبة الـ95.

16. كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية القابضة «هيرميس»، في المرتبة الـ95.

ونرصد أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2021:

1. أمين حسن الناصر، سعودي الجنسية، وهو الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو» السعودية.

2. سلطان أحمد الجابر، إماراتي الجنسية وهو الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

3. أحمد بن سعيد آل مكتوم، إماراتي الجنسية، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات.

4. هاشم هاشم، كويتي الجنسية، وهو الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتي.

5. توفيق حكار، جزائري الجنسية، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك».

6. سعد بن شريده الكعبي، قطري الجنسبة، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للبترول».

7. يوسف بن عبدالله البنيان، سعودي الجنسية، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سابك».

8. عبدالله مبارك آل خليفة، قطري الجنسية، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة «QNB».

9. بول غريفيث، بريطاني الجنسية، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات دبي».

10. أسامة منير محمد ربيع، مصري الجنسية، وهو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هيئة قناة السويس.