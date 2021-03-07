شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : كود ولون مميز وخط سير لكل «توك توك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ميدانياً جهود إدارة المرور لتحقيق السيطرة الكاملة على حركة سير مركبات التوك توك، حيث قام المحافظ بمتابعة إحدى الحملات والكمائن المرورية التي تم تنفيذها بطريق السادات تحت أشراف العميد أحمد سامى مدير إدارة مرور أسوان .

وجه اللواء أشرف عطية، إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية على مركبات التوك توك ومواجهة مخالفات السيرفيس والتاكسى بمنتهى الحزم، مشيداً بالجهود المتواصلة لضباط وأمناء وأفراد المرور لإعادة الأنضباط للشارع الأسوانى، خاصة أنه سيتم من خلال الوحدات المحلية بتخصيص رقم كودى لكل مركبة بلون مميز ومرتبط بتشغيلها على خط سير محدد في الشوارع والمناطق السكنية الداخلية، مع منع سيرها في الشوارع الرئيسية للحد من الاختناقات والحوادث المرورية .