شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج : بروتوكول تعاون بين الطيران المدني والصحة لاستقبال جثامين الموتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، لاستقبال وحفظ جثامين الموتى المتوفين بالخارج بمطار سوهاج الدولى.

أوضح محافظ سوهاج- في تصريح له اليوم- أن البروتوكول يتضمن قيام مديرية الصحة بالمحافظة بتوفير ثلاجة لحفظ جثامين الموتى بالمستشفيات الأقرب إلى مطار سوهاج الدولي في حالة استقبال جثمان داخل المطار لحين تسليمه إلى ذويه، وذلك من الدول التي يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج، معربا عن تقديره لمجهودات وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة في التعاون مع المحافظة لتحقيق هذا المطلب الهام لأبناء سوهاج، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة.

من جانبها أشارت وزارة الطيران المدني إلى أنه سيتم شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج من الدول التي لا يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج ليتم التعامل معها عند الوصول إلى مطار القاهرة بصفة الترانزيت، وذلك لحين إنهاء كافة الإجراءات، حيث تقوم شركة مصر للطيران بنقل الجثامين براً من مطار القاهرة إلى محافظة سوهاج.