شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعلن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في حي الضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأحد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع عبدالرحمن شكري بداية من مسجد أم القرى وحتى معسكر قوات الأمن بالضواحي واستمرار تطوير منطقة عمارات السيدة نفيسة والشوارع المحيطة بها في حي الضواحي وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بكل أحياء وشوارع محافظة بورسعيد تحقيقا للمظهر الحضاري والجمالي بالمحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق في بورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن منطقة السيدة نفيسة تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخل بالمنطقة وزيادة معدلات الإضاءة والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة واجهات العمارات بالمنطقة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الأحياء الأكثر كثافة سكانية تشهد حاليًا أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يتماشى مع المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة بورسعيد