شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج : تنفيذ 7 وحدات ترشيح طبيعى بالمحطات بتكلفة 3.4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، عن الانتهاء من تنفيذ ٧ وحدات ترشيح طبيعي بمحطات مياه الشرب في 3 مراكز بالمحافظة، بإجمالى تكلفة بلغت 3.4 مليون جنيه.

وقال بدرى- في تصريح له اليوم- إن وحدات الترشيح الطبيعى تستهدف توفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية ومستدامة، تتميز بالتخلص من العكارة والطفيليات الممرضة ومعظم الملوثات الأخرى بمياه نهر النيل دون الحاجة إلى إضافة شبه أو كلور أو أي طريقة تعقيم أخرى، لافتا إلى أن الوحدات التي تم تنفيذها شملت 3 وحدات بمحطة مياه شرب الظهير الصحراوى، ومحطة مياه شرب قرية «الطوايل» بمركز ساقلتة، ووحدتين في محطة مياه شرب مدينة المراغة النقالى، ومحطة مياه شرب قرية «الشورانية» بمركز المراغة، ووحدتين بمحطة مياه شرب قرية «جزيرة المنتصر» بمركز المنشاة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لكل وحدة 30 لتر/ ثانية.

أشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي من التكنولوجيات المستخدمة في تنقية المياه بأوروبا كبديل للمعالجة التقليدية، وأن الشركة قامت بتنفيذ 17 وحدة ترشيح طبيعي في وقت سابق في مراكز «ساقلتة، وسوهاج، وأخميم، والمراغة، والمنشأة».