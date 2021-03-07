شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتفقد ميناء الصيد وحلقة السمك ويستمع لمطالب الصيادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الأحد، عددًا من المناطق في مدينة الغردقة مستقلا سيارة ميكروباص، من بينها حلقة السمك وميناء الصيد ومناطق شمال الأحياء والهلال وميدان عبدالمنعم رياض والقيادات و شارع الشيراتون

والتقى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر العديد من الصيادين والبائعين الموجودين في ميناء الصيد واستمع إليهم، ووجه محافظ البحر الأحمر بسرعة توصيل الغاز للمحال التجارية داخل ميناء الصيد للتيسير على الصيادين حرصًا على سلامتهم حيث إنهم يستخدمون الأساليب القديمة في تجهيز الأسماك

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إلى أنه سيجتمع بمجموعة من الصيادين قريبًا، للوصول إلى أفضل مقترح لتطوير منطقة ميناء الصيد بأكملها.

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على استبدال الأسوار المتهالكة للعمارات السكنية والمنشآت السياحية من بداية مدخل مدينة الغردقة حتى نهايتها بأسوار جديدة، كما وجه محافظ البحر الأحمر بسرعة استكمال المباني غير مكتملة البناء سواء كانت (أعمدة- طوب أحمر)، لتحسين الصورة الذهنية والبصرية وليكون الشكل حضاري يليق بمدينة الغردقة السياحية ومنظرها الجمالي.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر خلال الجولة بإزالة جميع المطبات الصناعية العشوائية نظرًا لكثرتها على العديد من طرق المدينة، إضافة إلى تسببها في بعض الحوادث نظرًا لوجودها على مسافات متقاربة، مع عمل مطبات أخرى بديلة وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات العالمية حفاظًا على سلامة المواطنين.