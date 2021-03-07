محافظ بورسعيد يلتقى الشباب الفائزون في اختبارات مسابقة إدارة التنظيم بالأحياء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأحد، بديوان عام محافظة بورسعيد الشباب الذين اجتازوا اختبارات مسابقة إدارة التنظيم بالأحياء

جاء ذلك في إطار توجه محافظة بورسعيد نحو تطوير العمل الإداري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعانة بالكوادر الشبابية المؤهلة في الأحياء بالمحافظة .

كانت محافظة بورسعيد قد أعلنت عن مسابقة لاختيار عدد من الشباب الحاصلين على بكالوريوس هندسة للعمل بعقود موقتة بالأحياء كمهندسين تنظيم، وقامت المحافظة بإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين، وتم اختيار الشباب الذين اجتازوا الاختبارات بالتقدير الأعلى ثم المقابلات الشخصية، للعمل في الأحياء كمهندسين تنظيم

وأكد محافظ بورسعيد على أن الاستعانة بالشباب بإدارات الديوان العام كانت من أهم خطوات التطوير الإداري الذي حققته محافظة بورسعيد مؤخرًا، موجهًا الشباب للاستفادة من خبرات العمل والعمل على تطوير الذات وخدمة المواطنين على أعلى مستوى بما يحقق اهداف التطوير والتنمية المنشودة في بورسعيد

محافظ بورسعيد يلتقى الشباب الذين اجتازوا مسابقة " مهندسين التنظيم " للعمل بالأحياء