شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشهد انطلاق أولى المنافذ المتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأحد، إن المحافظة حريصة كل الحرص على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كل المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية لانطلاق أولى المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مدينة طنطا

وأكد محافظ الغربية أنه تم توفير ٢ منفذ متحرك، وجاري توفير مجموعة أخرى من المنافذ ببقية مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك حرصًا من محافظة الغربية على توفير كل السلع الغذائية ومتطلبات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة لظروف المواطنين الاقتصادية، وإيمانًا بأهمية التصدي لكل أشكال احتكار السلع والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجودة المنتجات المقدمة ومناسبة أسعارها لجمهور المواطنين، مطالبًا بتوفير مجموعة من منافذ السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بقرى مركز زفتى تماشيًا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري