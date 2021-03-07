شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع موسع بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اجتماعًا، ظهر الأحد، بحضور مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب عبدالناصر حسان الديب، لمناقشة استعدادات وجاهزية معاهد منطقة البحر الأحمر لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل بناء على تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

حضر الاجتماع مديري المراحل التعليمية ومدير إدارة الامتحانات، ومدير إدارة جودة التعليم ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التشديد الكامل على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمن يخالف تعليمات الوقاية والالتزام بإجراءات التدابير الاحترازية، كما تم مناقشة انتظام العمل في المعاهد الأزهرية طبقا للجداول المعلنة لضمان حسن سير العملية التعليمية والحرص على عمليات التعقيم والتطهير المستمر للحفاظ على صحة الجميع.