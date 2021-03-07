شكرا لقرائتكم خبر عن توقف رحلات «مصر للطيران» للمغرب: الخسائر تصل لـ 500 مليون شهرياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرجت رحلة مصر للطيران للدار البيضاء بالممملكة العربية المغربية، من جدول التشغيل اليومي للشركة بعد قرار السلطات المغربية بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهراً إضافيا ينتهي في 10 إبريل المقبل للحد من تداعيات انتشار فيروس كوفيد- 19 وفي ضوء الإجراءات الاحترازية التي تطبقها البلاد.

ووفقاً لهذا المستجد أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنها ستسير غداً الاثنين 43 رحلة بمعدل 30 رحلة دولية لكل من بغداد، بيروت، أكرا، چوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، أسطنبول، دبي، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس ابابا، أربيل، بالإضافة إلى 10 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع الرحلات أكثر من ٣٤٠٦ ركاب.

من جانب أخر أكد الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في تصريحات إعلامية أمس، أن الشركة حصلت على عدة قروض بقيمة 5 مليارات من الجنيهات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن القرض الأول كان بقيمة ملياري جنيه من وزارة المالية وجه لسديد رواتب العاملين، أما القرض الثاني فكان بقيمة 3 مليارات جنيه من عدة بنوك وجهت لسداد أقساط الطائرات وإدارة طائرات للوكالات الخارجية.

وقال إن الشركة تمضي قدما في إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران، لدمج الشركات التابعة لها والبالغ عددها 9 شركات، وهي شركة الخدمات الأرضية، وشركة الخدمات الجوية، والشحن، والسياحة، والأسواق الحرة، والخدمات الطبية، والخطوط الجوية، والضيافة، والصيانة، أكسبريس، لتكون أربع شركات فقط وذلك من أجل تقليل الخسائر، وتكاليف إدارة هذه الشركات.

وأضاف رئيس مصر للطيران أن التشغيل الحالي لأسطول الشركة لا يتعدي 50% مقارنة بالنسب المحققه عام 2019 بسبب تداعيات جائحة كورونا، لذا فإن الشركة تتكبد نحو 500 مليون جنيه شهريا منذ استئناف الرحلات الجوية في يوليو الماضي، مشيراً إلى أن الشركة أيضا خلال الفترة الماضية وقف 4 طائرات بوينج B777-200 لحين إجراء الفحص اللازم من شركة بوينج العالمية، بعدما تم اكتشاف بعض العيوب التقنية في هذا الطراز والتي أدت إلى بعض المشاكل في عدد من الطائرات.