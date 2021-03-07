شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للمركز المصري الفرنسي تستعرض إنجازاتها خلال 20/2021 بمعابد الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك في الأقصر الأحد، الأعمال التي تم إنجازها خلال موسم أعمالها ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بمعابد الكرنك وخطة الأعمال المقررة لموسمها القادم، حيث تفقدت موسم الحفائر الماضي بمعابد الكرنك ، ومن بينها مقصورة الزورق، ومنطقة حفائر الدولة الوسطى و تمثال أمنمحات الأول و مخازن تحتمس الثالث بمعبد الأخ منو ، ولوحة الملك سيتي الأول بالصرح الثامن وتمثال رمسيس الثاني بالصرح التاسع، والذين تم الاتفاق على أن يتم ترميمهما حيث إن هذه اللوحة لها جزء ثالث يوجد في مدينة شطب بأسيوط والذي تم أخذ الموافقة علي عودة هذا الجزء ليتم ترميمه مع اللوحة نفسها وإعادة تركيب تمثال الملك رمسيس الثاني (الذين سوف يكونا في موسم ٢٠٢١-٢٢٢٢) المقبل.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن اللجنة استعرضت كل الأعمال التي تمت بمعابد الكرنك خلال موسم العمل 2020/2021، والتي تتمثل في ترميم تمثالي آمون وآمونت الموجودين بجوار مقصورة الزورق المقدس والتي بدات أعمال ترميمهما عام 2019، حيث تم ترميم واستكمال الأجزاء المفقودة من تمثال آمون على غرار نموذج لتمثال آمون الموجود في المتحف المصري في التحرير بالاضافة إلى تطوير منطقة فناء الدولة الوسطى بالشكل الذي يظهر أقدم أجزاء المعبد الموجودة به وإبراز الأساسات الأثرية المتعاقبة لهذه المنطقة وعمل حفائر بحثا عن الطبقات الأقدم والفترات التاريخية السابقة .

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه في إطار مشروع تطوير الخدمات بالمعبد تم عمل ممشى خشبي لتحديد مسار الزيارة مما يساعد أيضًا على حماية الأرضية الأثرية، كما تم تزويد المنطقة بلوحات إرشادية عن تاريخ المنطقة والآثار التي تحويها باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن سليم أستاذ الآثار المصرية في جامعة عين شمس وعضو المركز المصري الفرنسي لمعابد الكرنك أنه تم الانتهاء أيضًا من أعمال تطوير و ترميم تمثال الملك امنمحات الأول وتجهيز مسطبة من الحجر الرملي لعرض التمثال عليها، كما تم ترميم المخازن الجنوبية بمعبد الأخ منو ، والانتهاء من أعمال ترميم الجدار الشرقي بفناء الخبيئة، كما تم الالتفاف على عمل مصطبة يتم وضع عليها بعض الكتل الحجرية الضخمة التي تقع شمال قاعة الأساطين الكبرى

كما تم معاينة مكان أعمال دراسة النقوش الواردة على الأعمدة ونقوش جوسق الملك طهرقا من عصر الأسرة الـ 25 واستكمال أعمال النشر الخاص به، والذي سوف يتم عمل حفائر فيه في يوليو المقبل

وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم الاتفاق على إعادة فتح مخازن معبد الأخ منو للزيارة وعمل درج خشبي مناسب للصعود إلى المقاصير الأوزيرية الخاصة بالمعبد، و ضرورة العمل على استكمال لوحة الملك سيتي الأول الموجودة أمام الصرح الثامن، وتجهيز المنطقة و مواكبة أعمال تطوير المحور الجنوبي للكرنك تمهيدا لربط الزيارة مع طريق الكباش الممتد لمعبد موت ثم معبد الأقصر، وإعادة تركيب تمثال الملك رمسيس الثاني أمام الصرح التاسع والبدء في أعمال الدراسة والتوثيق والتصوير لكتل التمثال.