شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : 98.39% نسبة حضور طلاب الصف الثالث الإعدادي في الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى مليون و613 ألفًا و613 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، اليوم، الامتحان المجمع، متعدد التخصصات، لاختبارات الفصل الدراسى الأول، في ورقة واحدة، من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، حسب بيان وزارة التعليم.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 98.39%، من إجمالي مليون و640 ألفًا و63 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية. ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات، لمدة ساعتين، في يوم واحد، وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة «اختيار من متعدد»، موزعة على المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، بينما المواد غير المضافة إلى المجموع ستكون في نهاية العام.