شكرا لقرائتكم خبر عن 586 ألف و837 طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأحد، حضور 586 ألف و837 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي من إجمالي 589 ألف و104 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي الفيزياء والتاريخ للشعبتين العلمية والأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى 11 مارس 2021.

وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 377 ألف و581 طالب وطالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 ألف و256 طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وتمكن 373 ألف و984 طالب وطالبة من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 ألف و187 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالي الشعبة الأدبية.

وأدى 27 ألف و16 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج- دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب وطالبة بنسبة حضور 96.7%.

جدير بالذكر أن غدًا الاثنين، 8 مارس الجاري، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي التاريخ والكيمياء على فترتين.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى 11 مارس المقبل.