شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى ابو كبير ويكافئ العاملين بالعناية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، فضلا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المركزة للقلب، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمرضى، وفقاً لمعايير الجودة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالعناية، ووجه بصرف مكافأة مالية للعاملين بالعناية نظراً للأداء المتميز في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، وإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، وشدد على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت، وسرعة نقل قسم الاستقبال والطوارئ، كما تلاحظ تهالك أرضية العناية المركزة، ووجه بتجديدها بسيراميك مطابق لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، مؤكدا على سرعة الانتهاء من بعض الرواكد الموجودة بالمستشفى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم والجرد اليومي لكافة الأقسام الطبية، والاهتمام بالمستوى الجيد للنظافة العامة داخل وخارج المستشفى.