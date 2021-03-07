شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى تعلن إصابتها بكورونا.. وتؤكد: بدأت اتعافى وأخضع للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى، إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للعزل المنزلى، وتلقيها بروتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة.

وقالت الشوباشى فى اتصال تليفونى لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفيروس الأسبوع الماضى، وخضعت للعزل المنزلى، وبدأت في التعافى، وأنها تشعر بتحسن ملحوظ يوما بعد الآخر، وتواصل الحصول على بروتوكول العلاج.

وكانت الكاتبة فريدة الشوباشى، فازت بعضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وترأست الجلسة الإجرائية لمجلس النواب التي عقدت بتاريخ 12 يناير 2021، وعبرت عن سعادتها البالغة بترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، قائلة: "فخورة أنى أكبر الأعضاء سنا لآن تجربتي نظيفة وتحت الأضواء منذ صغرى.. والحمد لله إن القدر جابنى لترأس جلسة لمجلس النواب.. الحمد لله والشكر للى وثقوا فيا والقيادة السياسية التي أعادت مرة أخرى دور المرأة المصرية التي هي فخر مصر"، متابعة: "النهاردة بنبنى مصر ونشوف الطريق اللى بنرجع بيه مصر لمكانها ومكانتها.. التاريخ سيتوقف عند هذا اليوم".