شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق موقع حجز لقاح كورونا باللغة الإنجليزية لتسجيل الأجانب المقيمين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية لموقع تسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا لتمكين الأجانب المقيمين فى مصر من الحصول على اللقاح.



موقع لقاح كورونا باللغة الإنجليزية

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن التسجيل على الموقع الإلكترونى للتسجيل للحصول على لقاح كورونا http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، لافتة إلى أنه سيتم توفير آليات للرد على الأجانب باللغة الانجليزية من خلال الخط الساخن 15335 لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، وتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى 3 مجموعات، بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويختار المواطن المجموعة التى ينتمى إليها، حيث تشمل المجموعات (العاملين فى القطاع الطبى، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).



موقع لقاح كورونا باللغة الإنجليزية

المواطن يدخل البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يجرى إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، والتأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يجرى تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها، لافتا إلى أن الموقع يتيح للعاملين بالقطاع الطبى تحديد الوظيفة، سواء طبيب أو صيدلى أو مسعف أو إدارى وغيرها، كما يحدد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية أو خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التى يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذى يتلقاه المريض وحالته الصحية.

ويتيح الموقع الإلكترونى فى الخطوة الأخيرة من التسجيل، إدراج صورة الرقم القومى أو جواز السفر، وكذلك إدراج صور لتقارير طبية، ثم يوافق بعدها المواطن على ثلاثة إقرارات تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح والموافقة على البيانات التى أدخلها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقى جرعتى اللقاح، وبمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارات الثلاثة يجرى إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن، ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.