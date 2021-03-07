شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم فى دعوى عدم دستورية أسباب الطلاق بلائحة الأقباط الأرثوذكس 3 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق لدى الأرثوذكس لجلسة 3 أبريل للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت 21 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.