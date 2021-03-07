وزيرة التضامن: خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب وبناء قدراتهم

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القاهرة - سامية سيد - أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين، لاختيار الكوادر التطوعية التى تقود 30 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية، حيث بدأت الانتخابات اليوم الأحد من الساعة 12 ظهرا وحتى 8 مساء لمحافظات "الجيزة وقنا والسويس والأقصر" وتستمر حتى يوم الخميس المقبل لباقى المحافظات على مستوى الجمهورية وفق جداول منظمة "أون لاين"، كإجراء احترازى للوقاية من كورونا، وذلك فى إطار الحرص على اختيار المتطوعين ورؤساء الروابط التطوعية وفق قواعد منظمة.

وتابع عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عمليات التصويت "أون لاين" من داخل غرفة العمليات المركزية بالصندوق، وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من جانب المتطوعين على التصويت لاختيار 138 من الكوادر التطوعية من رؤساء الوحدات التطوعية ونوابهم ومقررى الوحدات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى ظل وجود عدد من المعايير لمن لهم الحق فى التصويت، أهمها أن يكون المتطوع مضى على تطوعه لدى الصندوق عام متضمن 6 أشهر تطوع بشكل عملى .

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن انتخابات الوحدات التطوعية تتم بأسلوب ديمقراطى حر، حيث ينتخب المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان فى كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إدارى محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب فى العمل التطوعى ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع فى المجالات التى تتفق مع قدراته واهتماماته فيثرى سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية، لافتة إلى حرص وزارة التضامن على الارتقاء بدور الشباب فى منظومة العمل التطوعى بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات .

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن من ضمن المهام الوظيفية لرؤساء وحدات التطوع ونوابهم على مستوى كافة المحافظات، المشاركة فى إعداد الخطط والاستراتيجيات التى يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، بجانب الإشراف على جميع مهام وحدات التطوع ومنسقى الوحدات والمتطوعين وأيضا القيام بمراجعة السياسات والإجراءات الخاصة لوحدة التطوع فى كل محافظة بشكل دورى والمساهمة فى تطوير أداء المتطوعين بشكل مستمر، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التى يقرها الصندوق أو تقترحها وحدة التطوع، كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية، ويخضع رئيس الوحدة لتقييم ربع سنوى بتقرير من مشرف المحافظة لضمان الاستمرارية فى تنفيذ المهام الموكلة إليه .

كما يتسم رؤساء الوحدات التطوعية المنتخبين بالقدرة على إدارة الفعاليات والتواصل الفعال مع المتطوعين، وتحفيزهم، والعمل ضمن فريق جماعى وتكوين علاقات فعالة والإفادة منها بجانب العمل على نشر والتعريف بجميع البرامج والحملات التى ينفذها الصندوق للوقاية من تعاطى المواد المخدرة، والإشراف على تنظيم الندوات والفعاليات الكبرى للصندوق داخل المحافظة، كذلك التنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة لتنفيذ أنشطة وبرامج الصندوق .