شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام لجان الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، جولاته التفقدية بكليات الجامعة؛ لمتابعة سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021، التي تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، ووفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى اختتام الأسبوع الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول دون رصد أي شكاوى أو مشكلات، مضيفًا أنه تم تطبيق أقصى درجات الوقاية الممكنة من حيث تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة.

خلال تفقده لأعمال الامتحانات بكليتي الطب البيطري، والتمريض، قام رئيس الجامعة بتحفيز الطلاب على الجد والاجتهاد، متابعًا الوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها بدءً من لحظة دخول الطلاب وحتى خروجهم بعد الامتحانات مباشرةً دون تكدس.

وأكد النجار أن الجامعة اتخذت حزمة من التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات، لتيسير كافة الظروف لضمان سير عملية الامتحان بسهولة ويسر، مع التأكد من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أية استفسارات للطلاب، كما تابع سير أعمال الكنترولات لإنجاز عملية التصحيح ورصد الدرجات أولاً بأول.