شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل عن اللاجئين والمهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة أسوان اليوم الأحد، بورشة العمل المنعقدة بجامعة ٦ أكتوبر بالقاهرة بحضور الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان ومدير مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة أسوان والدكتورة ياسمين السيد كامل عضو المشروع بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إلى أن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين يعمل على إعداد المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين والذي يعتبر الأول في العالم من حيث الفكرة والموضوع والإنسانية فهو يدرب ويعلم المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين وكيفية تطبيق الطرق الصحيحة والعلمية لتعليمهم وإخراجهم مما يعانون من ظروف وأوضاع نفسية قاسية نتيجة للظروف التي مروا بها هم وعائلاتهم مع وضع المنهج والمحتوى الذي يقوم على وضعه أساتذة جامعين متخصصين من ثمانية جامعات مصرية وبريطانية ويونانية وقبرصيه منهم جامعة أسوان.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أتمنى أن تعمم التجربة فيما بعد في جامعات العالم لأهمية المشروع في تربية الأجيال القادمة وعدم تركهم فريسة سهلة وعرضة للانحراف والتطرف والاصطياد من قبل المتربصين .

ويشارك بورشة العمل ممثلين عن جامعة فريدريك بقبرص وجامعة كريت بأثينا باليونان عبر الفيديو كونفرنس ومن مصر جامعات هيلوبوليس و٦ أكتوبر والأزهر والزقازيق ومؤسسة سيكم للتنمية وممثل الجالية السورية ومؤسسة اتجاه.



وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز مدير المشروع بجامعة أسوان تهدف الورشة إلى مراجعة مقررات الدبلومة المهنية لإعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين من خلال نتائج التجريب لمقررات تلك الدبلومة بكليات التربية بالجامعات المشاركة.



وقامت جامعة أسوان وباقى الجامعات بعرض الدروس المستفادة من التجريب وكذلك تجهيز معمل الكمبيوتر المتميز بكل كلية تربية من خلال أجهزة الكمبيوتر ووحدة متكاملة للفيديو كونفرس وغيرها من أجهزة وكذلك دور كل جامعة من الجامعات في الإعلان والإعلام عن المشروع بطرق مختلفة، تمهيدا للاعتراف واعتماد الدبلومة من قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية تمهيدا لتطبيقها على مجموعة من المعلمين السوريين والمصريين وغيرهم.