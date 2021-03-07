شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة البحر الأحمر» يتابع فعاليات تطعيم المواطنين والأجانب بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمدينة الغردقة، في اليوم الرابع، لتطعيم المواطنين والأجانب المقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد- ١٩ بمحافظة البحر الأحمر، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

تأكد "مرعي"، من التنظيم الجيد، واتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث تم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بالتسجيل لحجز اللقاح.