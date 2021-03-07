شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهد» يتابع سير العمل في مشروعات الصرف الصحي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد بتفقد العمل بموقع مشروعات تطوير حي الضواحي١و ٢ و٣ الممولين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الاوروبي بنك الاستثمار الأوربى بحضور المهندسة أمل حامد الألفي مدير وحده مشروعات البنية الأساسية وائل حامد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات ببورسعيد والمهندس محمد الحريري رئيس جهاز الإشراف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث يجري تنفيذ عمليات احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق السيدة خديجة أ وب وزمزم والحراسات واعمال رصف طريق الشاحنات واكد على الالتزام الكامل باشتراطات العمل بالمشروع وسرعه انجازه طبقا للمواصفات.