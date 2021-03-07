شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يتابع سير الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اليوم الأحد، الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر جولاته التفقدية لمتابعه سير اعمال الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات ، وكان في استقباله الدكتور السيد ابو دهب عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأمين الكلية.

وخلال جولته التفقدية قام بالمرور علي لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية من تعقيم للقاعات والتزام الطلاب والقائمين علي عملية الامتحانات بإرتداء الكمامات وترك مسافات آمنة بين الطلاب والتأكيد على تهوية القاعات بصورة جيدة.

كما شدد الدكتور محجوب على ضرورة الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حزم أثناء تادية الامتحانات و ذلك حرصاً من سيادته علي سلامه أبنائنا الطلاب والقائمين علي عملية الامتحانات.