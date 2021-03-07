شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجمعية المصرية لاستشاريي الرضاعة الطبيعية والهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية مؤتمر الرضاعة الطبيعية بين الحكايات المتداولة وما أثبت علمياً وذلك بمناسبة اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية.

جاء ذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الغردقة بحضور نيرمين أبوسريع- مقررة فرع المجلس وبحضور نخبة من الأطباء على رأسهم الأستاذة الدكتورة جيهان فؤاد- مدير المعهد القومي للتغذية والدكتورة نجلاء شطا، استشاري أمراض النساء، والدكتور حازم على، إخصائي طب الأطفال واستشاري الرضاعه الطبيعية.

وتناول اللقاء اليوم أساسيات الرضاعة الطبيعية وأهم المشكلات التي تواجهنا وكيفية حلها وأهم الخرافات والمعتقدات المتداولة حول الرضاعة الطبيعية ودور استشاري الرضاعة في مساعدة ودعم الأمهات. يذكر أن اللقاء اليوم استهدف عدد 70 من السيدات من أهل مدينة الغردقة.