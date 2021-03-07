شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري اوبئة : استقبال ما يقرب من 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء و استشاري الاوبئة بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية تسعى لتوفير عدد كبير من لقاح كورونا، وبالفعل تم استقبال شحنتين من لقاح كورونا سينوفارم الصيني خلال الفترة الماضية.

وأوضح استشاري الاوبئة خلال لقائه عبر زووم ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، أنه تم التعاقد مع منظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة «كوفاكس» للحصول على 8.5 مليون جرعة من لقاح كورونا اكسفورد «استرازينيكا»، لافتًا إلى أن الدولة تسعى للحصول واستقبال ما يقرب من 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 2021.

وأشار استشاري الاوبئة إلى أن طرق التسجيل للحصول على لقاح كورونا يكون عن طريق التسجيل الإلكتروني، أو الخط الساخن للوزارة وهو 15335، أو التوجه لمكاتب ومراكز التابعة للوزارة هو أو من ينوب عنه لتسجيل بياناته.

وشدد استشاري الاوبئة على أنه لا أحد يتوجه إلى مركز من المراكز الـ 40 التي تم بدء العمل فيها إلا بوصول الرسالة التي تؤكد مكان المركز والميعاد المحدد للمواطن.