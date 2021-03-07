شكرا لقرائتكم خبر عن قومي حقوق الإنسان ينظم ندوة للعاملين بمحافظة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة تدريبية بمحافظة مرسي مطروح بديوان عام المحافظة بمقر مكتبة مصر العامة حول أساسيات حقوق الإنسان.

وبدأت فاعليات الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس اليوم، وتهدف التدريب إلى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية من خلال عدة موضوعات سوف يتم مناقشتها خلال الجلسات التدريبية منها المفاهيم والمصلحات الاساسية لحقوق الانسان، آليات عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان في تلقي الشكاوي والتعامل معها ،ثقافة التسامح وقبول الاخرومنع التمييز ،الحقوق والحريات في الدستور المصري.

يسعى المجلس من خلال هذه الدورات التدريبية إلى بناء شراكات مع المؤسسات الحكومية تساهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.