شكرا لقرائتكم خبر عن سوسة يتفقد سير الامتحانات بكليات بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الحقوق والتمريض والمعهد الفنى للتمريض، رافقه خلالها الدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور هويدا صادق عميدة كلية التمريض، والدكتورة ألفت مسعد مديرة المعهد الفني للتمريض.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور جمال سوسة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصاً على سلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات، كما شملت الجولة متابعة إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية ومراجعة طفايات الحريق داخل الكليات والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.

المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات

وأشاد المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات

المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات

المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات