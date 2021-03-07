شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها ضمن فريق التحكيم النهائي بمهرجان إبداع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة ضمن المصعدين للتحكيم النهائى بمهرجان إبداع الموسم التاسع ٢٠٢١ في الموسيقى والكورال والفنون الشعبية والعروض المسرحية.

وقال بيان صحفي الأحد، إن ذلك يأتي في إطار مشاركه الجامعه في مهرجان إبداع الموسم التاسع في المجالات الادبية والعلمية والفنيه والتي تنظمه وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وزاره التعليم العالي وبمشاركه طلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة وتحت رعايه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر ان وزارة الشباب أعلنت المُصعدين للتحكيم النهائي في مجال العروض المسرحية «جائزة محمود ياسين» بمهرجان إبداع الموسم التاسع 2021 الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية خلال الفترة من 29 / 3/ 2021 حتى 5 /4 /2021 على مسرح وزارة الشباب والرياضة وتضم لجنة التحكيم كل من الفنانة سهير المرشدي والفنان سامح الصريطي والمخرج عصام السيد.