شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتفقد حلقة السمك .. ويوجه بإزالة المطبات العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى عددا من المناطق بمدينة الغردقة بداخل سيارة ميكروباص منها حلقة السمك وميناء الصيد، ومناطق شمال الأحياء والهلال وميدان عبدالمنعم رياض، والقيادات وشارع الشيراتون.

حيث التقى العديد من الصيادين والبائعين الموجودين في الميناء واستمع إليهم، ووجه بسرعة توصيل الغاز للمحال التجارية داخل الميناء، للتيسير على الصيادين حرصاً على سلامتهم حيث إنهم يستخدمون الأساليب القديمة في تطهيز الأسماك، وأشار إلى أنه سيجتمع بمجموعة من الصيادين قريباً، للوصول إلى أفضل مقترح لتطوير منطقة الميناء بأكملها وشدد المحافظ على استبدال الأسوار المتهالكة للعمارات السكنية والمنشآت السياحية من بداية مدخل مدينة الغردقة حتى نهايتها بأسوار جديدة، كما وجه بسرعة استكمال المباني غير مكتملة البناء سواء كانت (أعمدة- طوب أحمر)، لتحسين الصورة الذهنية والبصرية وليكون الشكل حضاريا يليق بمدينة الغردقة السياحية ومنظرها الجمالي.

ووجه محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة، بإزالة جميع المطبات الصناعية العشوائية، نظراً لكثرتها على العديد من طرق المدينة، إضافة إلى تسببها في بعض الحوادث نظراً لوجودها على مسافات متقاربة، مع عمل مطبات أخرى بديلة وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات العالمية حفاظاً على سلامة المواطنين.