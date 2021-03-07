شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم اليوم والمقابلة أونلاين من المنزل .. وظائف خالية في جميع المجالات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) من خلال مبادرة طور وغير عن الملتقى التوظيفي الافتراضي يوم الاثنين 15-3-2021 , من الساعة ١١ صباحا إلى ٢ ظهرا.

حيث يمكنك من خلال هذا الملتقى التقديم في فرص العمل التي توفرها الشركات الموجودة في الملتقى وعمل المقابلة الشخصية والتواصل مع مسؤولين التوظيف من منزلك بالاضافة الى توفير تدريب مجاني قبل المقابلة للرفع من فرصك في القبول في الوظيفة

ما هو الملتقى الافتراضي؟

هو يوم من خلاله تستطيع التقديم في عدد كبير من الوظائف المتنوعة في مجالات عدة لكل المؤهلات وعمل مقابلة شخصية اونلاين مع مسؤول التوظيف، حتى يتم الحفاظ على سلامتكم وتقليل التجمعات قدر الإمكان.

ما هى المجالات المتاحة؟



1- مجال تكنولوجيا المعلومات

2- مجال الهايبرماركت والمطاعم

3- مجال البيزنس

4- مجال التدريب

5- مجالات متنوعة اخرى

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كيفية التقديم في هذا الملتقى التوظيفي من خلال الرابط : اضغط هنا

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وسيتم عمل قائمة مصغرة من المتقدمين المناسبين من خلال مسؤولين التوظيف ، ثم سيتم التواصل وتقديم تدريبات للتأهيل للمقابلة الشخصية وتنسيق موعد المقابلة الشخصية الذي سيكون يوم الاثنين 15-3-2021