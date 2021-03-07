شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقـد امتحانات الدرسات العليا بكلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتفقد إمتحانات طلاب الدراسات العليا باللكلية.

حيث تابع نائب رئيس الجامعة توزيع الطلاب على مسافات بينية، وتوفير بوابات التعقيم والمواد المطهرة للحفاظ على سلامة الطلاب حتى تخرج الامتحانات في أحسن صورة. كما تابع القاصد خلال جولته توفير التأمين اللازم لمقار اللجان، والتدابير الخاصة من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين وتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في جو ملائم دون مشاكل واستطلع القاصد آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة والوقت المخصص لها، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التي يجب إتباعها خلال فترة الامتحانات، من أجل توفير الهدوء والراحة للطلاب والاستعداد لتلقى الشكاوى وحلها على الفور.

كما قام بالمرور على الأستوديو التعليمي وقاعات المناقشات وأكد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للمناقشات وأعداد المتواجدين داخل قاعات المناقشة وإتباع كافة الاجراءات الاحترازية.