شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 60.5 مليون ريـال سعودي تسويات أجور للعمالة من الشركات المتعثرة خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة الأحد، إنه تلقى تقريرًا من أحمد رجائي المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض في المملكة العربية السعودية أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت تقرير لإدارة تسوية الأجور لشهر فبراير أشارت فيه إلى أنه تم تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية لعدد 349 عاملاً لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض في التقرير أنه تم دفع مبلغ 60.5 مليون ريال، والتي اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.

ومن المعروف أن إدارة تسوية الأجور في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تعمل على استقبال الشركات المتعثرة وحصر مستخلصاتها المتعلقة، واستلامها وإيداعها في حساب بنكي خاص بالإدارة مع تخصيص حساب فرعي لكل شركة.

كانت وزارة القوى العاملة قد نجحت خلال الفترة الماضية، في التواصل مع السلطات السعودية لانهاء مشاكل عدد كبير من العمالة المصرية ومستحقاتها لدى الشركات المتعثرة السعودية التي تعرضت لضربات بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال العامين الماضيين.

ويتم حصر عدد عمالتها المتضررة، ومن ثم إنشاء خطة صرف الرواتب والمستحقات المتعثرة وعرضها على مفوض الشركة ومسؤولي الرواتب لديها؛ للتقيد بها عند بدء مرحلة الدفع.