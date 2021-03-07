شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة : ورشة عمل لسلاسل المحال الكبرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل حول «الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام»، بحضور الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، بمشاركة ممثلي سلاسل المحال الكبرى المستهلكين للأكياس البلاستيكية ومصنعين وموردين البدائل صديقة البيئة والمنظمات الأهلية غير الحكومية المعنية بالموضوع.

استعرض الدكتور على أبو سنة خلال الورشة كافة الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك من خلال اللجنة الوطنية التي توافقت على خارطة طريق مبدئية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأيضا المادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات والتى تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية.

كما تم خلال الورشة عرض عدد من قصص النجاح؛ منها تجربة الزمالك والجهود التي قام بها فريق عمل very nile وبدعم من وزارة البيئة بإقناع ١٥٠ محلا بالتوقف عن استخدام البلاستيك واستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة، كما تناولت الورشة شرح نقاط الضعف والقوى والدورس المستفادة من تجربة الحد من البلاستيك بالغردقة.