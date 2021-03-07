شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزي في نياحة أسقف إيبارشية بني مزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التعزية في مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة أول أمس.

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‏وقال البابا في بداية عظة القداس الذي تولى قداسته خدمته في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن أقول لهم كلمة، أحب أن اذكر بالخير أخينا الحبيب المتنيح نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار الذي تنيح منذ يومين، هذا الأسقف الذي عمل وأجتهد وخدم في مصر وخارج مصر وفي سنواته الأخيرة حمل صليبًا ثقيلًا من المرض وكمل الله أيامه وأنتقل إليه.

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‏واضاف البابا نذكره بكل خير ونطلب صلواته وتشفعاته من أجلنا ومن أجل الكنيسة كلها ونصلي من أجل أن يعزي الله هذه الإيبارشية ويعزي الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وكل شعب هذه الإيبارشية المحبة للمسيح.

وشهدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم، صلوات قداس أحد الرفاع، والذي ترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وتم خلاله سيامة سبعة من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، بمشاركة ١٠٧ من أحبار الكنيسة.