شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والبناء دون ترخيص في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمراكز ومدن الشرقية، من حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ، والضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، حملات مكبرة لإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية، بالإضافة إلي إزالة حالة تعدي عبارة عن بناء بدون ترخيص ، حيث توجهت الحملة إلي الوحدة المحلية بقرموط صهبرة ، وتم إزالة في المهد لهنجر وسور بالدبش على مساحة ٨ أسهم بناحية قرية الهوابر، كما توجهت الحملة للوحدة المحلية بصافور ، وتم إزالة في المهد لمغسلة خرسانية على مساحة قيراط بناحية قرية طحا المرج ، فضلا عن فك سقف خرساني للدور الأول على مساحة ١٠٠ متر، دون الحصول على ترخيص ، بقرية المجفف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية ، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بقهبونة، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 350 متر، وتم تسليم الأرض للزراعة للحفاظ عليها من تعديات أخري ، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية ، بمركز ومدينة منيا القمح ، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالسعديين ، بالتصدي لحالة تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية علي مساحة ٢٥٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس ، حملة بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالديدامون ، لإزالة فى المهد لسور بالطوب الأبيض على مساحة ٦ قراريط بجوار كوبرى السحارة ، وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.