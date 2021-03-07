شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار رصف الطرق بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفائتها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

وأشرَفت رئاسة مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال الرصف ووضع طبقة الإسفلتية النهائية بطريق دسوق- سد خميس، ماراً بقرية شباس الملح، وقرية أبو مندور، فتم رصف طول 250 م بعرض 6 أمتار تقريباً نطاق قرية شباس الملح، كما تم الانتهاء من رصف بطول 2300 م وعرض من 5.5 م الى 6 أمتار نطاق قرية أبو مندور، وذلك ضمن خطة هيئة الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق.

رصف

وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال رفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة، ووضع طبقة السن، تمهيداً لأعمال الرصف بطريق قزمان - شباس عمير، وذلك لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

ووجه محافظ كفرالشيخ، نواب رؤساء المدن بالإشراف على أعمال الرصف، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

رصف

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

رصف

رصف