شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القليوبية : توافد المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا وفرق طبية للمتابعة بالمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة بالمستشفيات التي تم تحديدها بالمحافظة لاستقبال المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، لافتا إلى تطعيم 50 مواطنا حتى الآن.

أشار وكيل الوزارة، إلى أن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمحافظة القليوبية؛ مستشفى كفر شكر المركزى وتستقبل المواطنين بدءاً من الساعة 3 عصرا حتى الثامنة مساءً، بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد واماكن تلقى اللقاح، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال نفس المركز ولا يتم تطعيمهم إلا بعد وصول رسالة لهم بالموعد ومكان التطعيم.

أكد الدكتور خالد عبدالغني، المتابعة المستمرة من مديرية الصحة لسير العمل والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد.