شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرازق دسوقي يتفقد امتحانات الجامعة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي في كليتي الحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية.

وصاحبه في الجولة الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور أسامه أبوسعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات وا الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية.

والتقى رئيس الجامعة أثناء تفقده للجان الامتحانات بالطلاب وأجاب عن استفساراتهم واطمأن على مدى توافق الأسئلة مع المقرر وأشاد بالاستعدادات التي نفذتها الكليات في تنظيم اللجان لتحقيق التباعد وإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى تعقيم وتنظيف اللجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة، وكذلك استعداد الطاقم الطبي بالكليات وتزويده بأدوات الإسعافات الأولية.

أكد د. دسوقي اهتمام وحرص إدارة الجامعة بتيسير عملية الامتحانات على الطلاب وتذليل كل العقبات ومتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

امتحانات

امتحانات

امتحانات

امتحانات

امتحانات

امتحانات