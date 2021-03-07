شكرا لقرائتكم خبر عن أمهات مصر : امتحان الشهادة الإعدادية أسعد الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي، الامتحان الموحد للفصل الدراسي الأول، لجميع المواد «متعدد التخصصات»، فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول، وتم الحضور يوم واحد فقط، في لجان مدرسية.

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية تطبيق الإجراءات الاحترازية، لجميع الطلاب والمعلمين، حيث تم تعقيم اللجان قبل الامتحانات، وتطبيق الكشف الحراري على الجميع ومنع الدخول بدون ارتداء الكمامة.



وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الامتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية، جاء سهلا، وأسعد جميع الطلاب ودون أي مشكلات. وأضافت، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن طلاب الشهادة الإعدادية، أكدوا سهولة الامتحان متعدد التخصصات، الذي جاءت أجزاء منه من النماذج الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، بينما اشتكي بعض أولياء الأمور بإدارة الهرم التعليمية، من بعض الأسئلة الغير مباشرة في الامتحان.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة هذا الامتحان ستكون اجتياز أو عدم اجتياز، ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول، إلى المجموع الكلى في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.



وأعلن شوقي، ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الشهادة الإعدادية، والطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول، أو حصل على 50 % فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، في المواد التي تسببت في ذلك.



ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى / الخ) وفق تلك الدرجات. ويُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني، بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.