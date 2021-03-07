شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألفا 960 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 303 لجنة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في أسوان، أول امتحاناتهم اليوم، البالغ عددهم 25 ألفا 960 طالبا وطالبة موزعين على ٣٠٣ لجنة، امتحان مجمع (متعدد التخصصات) في المواد الأساسية، في الفترة من وسط انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية.



واستمرت غرفة عمليات المرحلة الثانوية في عملها، حيث أدى طلاب الصف الثانى للشعبة العلمية امتحانهم اليوم في مادة الفيزياء، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم في التاريخ. ونجح معظم الطلاب في الدخول على المنصة الامتحانية، وواجه عدد قليل من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أي شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم في سهولة ويسر.



وبالنسبة لطلاب التعليم الفنى، أدى طلاب الصف الثانى (صناعى- تجارى- فندقى- زراعى- مزدوج) وكذلك طلاب الصف الرابع بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم في مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة.