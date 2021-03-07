شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان وتوفيق يبحثان النقاط المشتركة بين وزارتي «القوى العاملة» و«قطاع الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش وزيرا القوي العاملة وقطاع الاعمال، تشكيل فريق عمل من الوزارتين، لدراسة وبحث الامور المشتركة فيما بينها، والبت في أي ملف يهم العمل من كافة الجوانب، ووضع الرؤى المستقبلية الجديدة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة: إن هذا اللقاء جاء بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة التواصل بشكل دوري بين الوزارات، لبحث الرؤية المستقبلية للحكومة وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل المشترك فيما بينها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030 .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان قد ألتقي الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واستعراض معه عدد من الملفات الخاصة بالوزارة، وفي مقدمتها جهود تطوير الشركات، وتحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام والإشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، للنهوض بأدائها والحفاظ على المال العام.

من جانب أخر قال محمد سعفان وزير القوي العاملة إن الوزارة تتابع عن كثب سير التحقيقات في مقتل المواطن المصري عشرى محمد حسين وابن أخيه حسين سامى محمد عوض المصاب بطلق ناري من أبناء محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ، والذي لقي حتفه بالمملكة العربية السعودية، بعد أن نجحت السلطات السعودية في القبض على الجاني عقب الحادث بفترة وجيزة.

وأضاف: «القنصلية المصرية تتابع الحالة الصحية للمواطن المصاب، وتؤكد استمرارها في متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانونى، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللجالية المصرية بالسعودية».