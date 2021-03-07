شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحانات «الثالث الإعدادي» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمدارس المحافظة جاءت مباشرة لجميع الأسئلة، في الامتحان المجمع، مضيفا أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى عن الورقة الامتحانية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والمعلمين، وارتداء الكمامة الطبية بالمدرسة، وقياس درجه حرارة الطلاب والمعلمين، مع مراعاة المسافات الآمنة داخل اللجان الامتحانية وتجنب الزحام.

وأضاف «السيد» أن عرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من الإدارات المختلفة بمراكز الاقصر حول الامتحان الذي تم في هدؤ كامل بجانب انه سيتم البدء في أعمال التصحيح مباشرة.